Google Translate ist ein kostenloser mehrsprachiger neuronaler maschineller Übersetzungsdienst, der von Google entwickelt wurde, um Texte und Websites von einer Sprache in eine andere zu übersetzen. Es bietet eine Website-Schnittstelle, eine mobile App für Android und iOS sowie eine Anwendungsprogrammierschnittstelle, die Entwickler beim Erstellen von Browsererweiterungen und Softwareanwendungen unterstützt. Mit Stand September 2020 unterstützt Google Translate 109 Sprachen auf verschiedenen Ebenen und verzeichnete im April 2016 insgesamt über 500 Millionen Nutzer mit mehr als 100 Milliarden übersetzten Wörtern pro Tag. Es wurde im April 2006 als statistischer maschineller Übersetzungsdienst gestartet und nutzte die Vereinten Nationen und Dokumente und Transkripte des Europäischen Parlaments, um sprachliche Daten zu sammeln. Anstatt Sprachen direkt zu übersetzen, übersetzt es zunächst Texte ins Englische und wechselt dann in den meisten der im Raster enthaltenen Sprachkombinationen zur Zielsprache, mit einigen Ausnahmen, darunter Katalanisch-Spanisch. Während einer Übersetzung sucht es in Millionen von Dokumenten nach Mustern, um zu entscheiden, welche Wörter ausgewählt und wie sie in der Zielsprache angeordnet werden sollen. Es wurde festgestellt, dass die Genauigkeit, die mehrfach kritisiert und lächerlich gemacht wurde, von Sprache zu Sprache sehr unterschiedlich ist. Im November 2016 gab Google bekannt, dass Google Translate auf eine neuronale maschinelle Übersetzungsmaschine – Google Neural Machine Translation (GNMT) – umsteigen wird, die „ganze Sätze auf einmal und nicht nur Stück für Stück“ übersetzt. Dabei wird dieser breitere Kontext genutzt Finden Sie die relevanteste Übersetzung heraus, die es dann neu arrangiert und anpasst, damit es eher einem Menschen ähnelt, der mit der richtigen Grammatik spricht. Ursprünglich war GNMT 2016 nur für einige Sprachen aktiviert und wird ab September 2020 in allen 109 Sprachen im Google Translate-Programm verwendet, mit Ausnahme des Sprachpaars zwischen Englisch und Latein.

Website: translate.google.com

