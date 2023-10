Behance (stilisiert als Bēhance) ist eine Social-Media-Plattform von Adobe, die den Anspruch erhebt, „kreative Arbeiten zu präsentieren und zu entdecken“. Unternehmen wie LinkedIn, AIGA, Adweek und Cooper-Hewitt, das National Design Museum und Schulen wie das Art Center College of Design, die Rhode Island School of Design (RISD), die School of Visual Arts (SVA), das Savannah College of Art and Design (SCAD) und das Maryland Institute College of Art (MICA) haben ihre Dienste in Anspruch genommen. Im Juli 2018 hatte Behance über 10 Millionen Mitglieder.

Website: behance.net

