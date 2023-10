LinkedIn ist ein amerikanischer geschäfts- und beschäftigungsorientierter Onlinedienst, der über Websites und mobile Apps betrieben wird. Es wurde am 5. Mai 2003 gestartet und dient hauptsächlich der beruflichen Vernetzung, einschließlich der Veröffentlichung von Stellenangeboten durch Arbeitgeber und der Veröffentlichung von Lebensläufen durch Arbeitssuchende. Im Jahr 2015 stammte der Großteil des Umsatzes des Unternehmens aus dem Verkauf des Zugangs zu Informationen über seine Mitglieder an Personalvermittler und Vertriebsprofis. Seit Dezember 2016 ist es eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Microsoft. Im Mai 2020 hatte LinkedIn 706 Millionen registrierte Mitglieder in 150 Ländern. LinkedIn ermöglicht es Mitgliedern (sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern), in einem sozialen Online-Netzwerk Profile und „Verbindungen“ untereinander zu erstellen, die reale berufliche Beziehungen darstellen können. Mitglieder können jeden (ob bestehendes Mitglied oder nicht) einladen, eine „Verbindung“ einzugehen.

Website: linkedin.com

