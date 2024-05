Match Bee er et udfordrende match-3 puslespil. Som en hårdtarbejdende bi er din opgave at matche blomster og samle nok honning fra honningkagen inden for tidsfristen. Forbind 3 eller flere af de samme blomster vandret eller diagonalt. Jo flere blomster du matcher, jo højere score! Hold øje med tiden. Du vil ikke klare niveauet, hvis du ikke samler nok honningbælge i tide. Jo hurtigere du fuldfører opgaven, jo flere stjerner tjener du! Hvis du sidder fast, kan du altid bruge de specielle bier til at hjælpe dig. Hvor hurtigt kan du samle al honningen?

Websted: poki.com

