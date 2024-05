Crafty Anvil er et klikkerspil, der sætter dine håndværksevner på prøve! Saml ressourcer som jern, træ og sten ved at klikke, og brug dem derefter til at lave en række forskellige våben såsom skjolde, sværd og økser. Forbedre våbnens smidighed og magiske evner for at gøre dem mere kraftfulde. Med hver opgave, du udfører, kan du tjene mønter for at øge dine håndværksfærdigheder og låse op for nye muligheder. Hold øje med specielle potions, der kan fremskynde dit arbejde. Er du klar til at slippe din indre smed løs og skabe legendariske våben?

Websted: poki.com

