Bird Jumper er et platformspuslespil, hvor du skal guide en sulten fugl til at spise alle ormene! Naviger gennem farlige forhindringer og planlæg din rute strategisk for at undgå dødbringende fælder. Få trylledrikke for at få specielle evner som dobbeltspring eller flyvning. Tjen mønter undervejs for at låse op for en række seje fugleskind. Med sin blanding af puslespilsløsning og actionfyldt gameplay vil Bird Jumper sætte dine færdigheder på den ultimative prøve. Kan du hjælpe den springende fugl med at stille sin sult og fuldføre alle niveauer?

Websted: poki.com

