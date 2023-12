Serious Scramblers er et platformspil, hvor du styrer en karakter, der går ned ad en farlig platform. Har du det mod, der skal til for at falde ned i et mørkt hul, der kryber med forhindringer og monstre? Alt du skal gøre er at gå til venstre eller højre for at falde på toppen af ​​en platform. Vær dog forsigtig, for nogle platforme har pigge, farlige væsner og andre fælder på dem. Du har også evnen til at gå gennem den ene side og komme ud af den anden. Gør brug af denne gave og planlæg dit næste træk, før du hopper blindt ned i pit. Der er forskellige nye figurer, du kan låse op med de mønter, du samler i dine løb. Gå videre og dyk dybt ned i grubens dybder og find chefen, der lurer i dybet! Er du nede med at spille nogle Serious Scramblers? Flyt - Venstre/Højre eller A/DSerious Scramblers er skabt af Chinykian. Spil deres andre spil på Poki: Train-Top ManiaDu kan spille Serious Scramblers gratis på Poki.Serious Scramblers kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

