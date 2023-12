Klung er et arkadespil, hvor du skal guide en terningformet karakter gennem forhindringsfyldte baner ved hjælp af dens klæbrige lemmer. Hvis du har elsket Spiderman, så kan du være den sødeste og mest adrætte version af det i dette spil. Hop, sving, vend og bestå alle de spidsfyldte niveauer som en absolut legende. Ved du, hvordan de siger "Væggene har ører"? Her har væggene personligheder! Du vil bemærke, at de blinker og viser dig noget kærlighed, mens du læner dig op ad dem for at få støtte. Så fortsæt og bliv ved med at svinge som en chef! Glem ikke at dele din højeste score med dine venner for at vise dem, at du kan videregive deres! Hold venstre museknap eller finger nede for at holde dig til en overflade. Slip den for at give slip. Skyl og gentag hurtigt for at komme fremad på en hurtig måde. Hvis du vil bevæge dig hurtigere, så slip overfladen så hurtigt som muligt og hold dig hurtigt til den næste. Klung er skabt af havana24. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Klung gratis på Poki. Klung kan spilles på din computer og mobile enheder såsom telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Klung. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.