Slash the Rope for at kaste en flippet, floppy ragdoll ud af skærmen! Dette sjove fysikspil kræver koncentration og tålmodighed for perfekt at time dine klip, smashes og slashes for at slynge karakteren ud af rammen. Fjern røde blokke med et klik på en knap, og opbyg derefter momentum for at få stickman til at svinge mod en hurtig udgang eller bundløs pit. Hvert niveau er sværere end det sidste, med instruktioner til nye træk fra et niveau til det næste. Tiden tikker ned med din score, så vær hurtig for at få den højest mulige score. Plus, jo højere din score, jo flere guldstjerner får du for at decimere stickman.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Slash the Rope. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.