Blumgi Bloom er et rebskærespil, hvor du skal skære rebene, der holder alle de små frø sammen, i et forsøg på at tabe dem direkte i jorden for at lade dem blomstre! Klip klogt i rebene for at sende dit lille frø farende ned til jorden for at vokse til en kæmpe blomster! Hvis du sidder fast, så tjek propellen, som vil give dig et lille boost til at hjælpe dig på vej! Du skal være smart for at sikre, at alle de små frø kommer til at blomstre! Hvor god tror du, du er til geometri?

Websted: poki.com

