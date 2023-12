Spil My Singing Monsters online gratis med now.gg mobilsky. My Singing Monsters er musikspillet BY Big Blue Bubble, hvor spillerne skal fodre og passe sjove, musikalske monstre! Forbered dig på et monsteropdragende eventyr, som du aldrig har oplevet før. Velkommen til en magisk ø beboet af magiske musikalske monstre. Disse syngende monstre vil give dig lyst til at banke på dine fødder og svaje med i rytmen. Saml og rejs din egen familie af syngende monstre. Design og opgrader et komfortabelt ø-hjem til jer alle. Så tag ud i den vilde verden af ​​syngende monster på en musikalsk rejse! Indret og renover denne tropiske ø, mens du danser til en hypnotisk, optimistisk rytme. Mød et stort udvalg af yndige og underholdende monstre, som du kan samle og op i niveau. Mød op og del tips med andre Singing Monsters-spillere fra hele verden!

Websted: now.gg

