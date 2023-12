Sæt foden ind i My Talking Tom Friends' verden, og mød Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben og Becca. Udviklet af Outfit7 Limited, dette afslappede spil er perfekt for unge spillere at spille og lære. Pas på Tom og vennerne, tag på sjove eventyr, og hjælp dem med de daglige ting. Tag Tom og venner med udenfor for at lege, smid dem i skole, hjælp dem med at spise og få dem til at sove. Alt sammen i en dags arbejde. For at spille My Talking Tom Friends online i webbrowseren skal du trykke på afspilningsknappen nedenfor. Begynd at spille spil gratis online med now.gg. Det eneste, der skal til, er en webbrowser på en pc eller mobil. Spil er gratis at spille, og der kræves ingen downloads.

Websted: now.gg

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med My Talking Tom Friends. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.