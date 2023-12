Kate's Cooking Party er et restaurant management spil, hvor du arbejder som server, og din opgave er at tjene restauranten penge og samtidig holde kunderne glade. Alt du skal gøre er at trække en gruppe kunder, der venter i køen udenfor, og slippe dem ved et bord. De vil ringe til dig for at give deres ordre, så snart de har besluttet, hvad de skal spise. Du skal interagere med dem og tage deres ordre, og derefter give denne ordre til restaurantchefen, som vil underrette kokkene. Saml hver enkelt af deres anmodninger og aflever det til dem rettidigt, ellers bliver de vrede og skimmer på tipsene. Du vil låse op for nye retter, nye stationer, nye kolleger og mere, mens du bliver ved med at betjene glade kunder. Del Kate's Cooking Party med dine venner, og find ud af, hvem der kan tjene flere penge på venteborde! Interager med kunder for at tage deres ordre og give den til restaurantchefen. Saml madvarer og aflever dem til bordet rettidigt.Kate's Cooking Party blev skabt af ANV Games. De har andre afslappede puslespil på Poki: Z-Raid, Ocean og Laborer 2Du kan spille Kate's Cooking Party gratis på Poki.Kate's Cooking Party kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

