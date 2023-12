Server måltider til sultne kunder på Papa's Pastaria i Portellini! Dit mål er at spare penge nok til at deltage i et særligt bryllup. Du kan tage imod kundeordrer, tilberede unikke pastaretter og gennemføre hver transaktion. Stræb efter at holde dine lånere glade!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Papa's Pastaria. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.