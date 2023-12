Spil Arknights online gratis med now.gg mobilsky. Arknights er strategispillet af Yostar, hvor du leder kampen mod en farlig virus, der har overtaget verden. Arbejd side om side med den dedikerede Amiya for at rekruttere og træne operatører, og implementer dem derefter på missioner over hele verden. Forsvar de uskyldige og nedkæmp enhver, der står i vejen for dig! Rhodes Islands skæbne er i dine hænder. Vælg de rigtige operatører til hvert job, og sammensæt derefter en vindende strategi for at besejre dine fjender på rekordtid. Hundredvis af operatører står i kø for at slutte sig til dit team. Alle klar og villige til at gøre alt, hvad der skal til for at beskytte Rhodos Island. Mix og match dem for ubegrænset variation og muligheder!

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Arknights. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.