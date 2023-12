Dræb rivaliserende hære i Lordz.io! Rekrutter soldater, bueskytter og barbarer i din voksende besætning. I Lordzio kan drager beskytte dig mod stribevis af angribere. Dræb nærliggende enheder og saml slagmarkens ædelstene. Du kan blive kongen i Lordz io: Online Medieval Warfare! Spil konkurrerende spil online mod andre spillere og med venner. Inddrag riddere, soldater, bueskytter, magikere, barbarer og endda drager i din enorme hær, og træd derefter ind på slagmarken for at kæmpe mod op til 20 rigtige spillere verden over. Saml en enorm hær, beskyt din herre, bliv rig, arbejd på opgraderinger, kom med i hold, lås op for skind og meget mere!Rekrutér 7 unikke typer tropper, inklusive: riddere, bueskytter, magikere, barbarer og drager. Vælg den bedste strategi og taktik for at besejre andre spillere. Opdel strategisk din hær for at bevæge sig hurtigere eller besejre andre lordz.Lordz.io blev skabt af Spinbot. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Lordz.io gratis på Poki: Lordz.io

