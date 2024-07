SMS marketing software - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

SMS-marketingsoftware, også kaldet business SMS-software, giver organisationer mulighed for at strategisere og udføre marketinginitiativer rettet mod mobile enheder via SMS (Short Message Service). Denne software gør det lettere for virksomheder at øge brandloyalitet og interaktion ved at levere rettidige, skræddersyede beskeder til kundernes mobile enheder. Marketingteams anvender tilladelsesbaserede abonnementslinks i kampagnebeskeder for at målrette potentielle kunder og udføre digitale kampagner ved hjælp af MMS (Multimedia Messaging Service), afstemninger, kuponer, undersøgelser og andre funktioner. Med bulk messaging-funktioner kan brugere ubesværet sende adskillige reklametekstbeskeder med et enkelt klik, hvilket gør det lettere for virksomhederne hurtigt og bekvemt at skaffe et betydeligt antal nye abonnenter. Derudover kan salgs- og kundeserviceteams bruge SMS-kommunikation til aktivt at engagere sig i to-vejs tekstbeskeder med både kundeemner og kunder.