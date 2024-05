Øjeblikkeligt, lyd- og videomødesamarbejde. Så enkelt som at åbne på et link for at deltage i et møde på webbrowser, mobile enheder og desktops. Du behøver ikke længere besvære dine kontakter med at installere plugins. Bare send dem et link. Lydopkald og videokonferencer, filoverførsel og skærmdeling. Alt-i-en sikker service. Alle dine data er krypteret, og vi forsikrer dig om lyd og video af meget høj kvalitet, skærmdeling og ubegrænset filoverførsel.

