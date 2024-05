Mitel MiCollab er en virksomhedssamarbejdsplatform, der sikkert og hurtigt driver kommunikation, når du har brug for dem, uanset hvor du er. VIGTIGSTE FORDELE - Alt hvad du har brug for ét sted - enkelt applikation til tale, video, beskeder, tilstedeværelse, konferencer, mobilitet og teamsamarbejde - Flere enheder, enkelt oplevelse - kommunikationsoplevelse, der er ensartet på tværs af alle dine enheder - Øget virksomhedsproduktivitet - med ensartet service, brug mindre tid på at forsøge at forbinde og mere tid engageret i produktiv kommunikation - Udnyt styrken i teams - Hold dig opdateret med projekter, hold kontakten med kolleger, og øg deling af viden og ideer på tværs af forretningssiloer - Simple implementeringer: Implementering af QR-koder for at forenkle processen FUNKTIONER - Forenet kommunikation og teamsamarbejde - Tilgængelig til pc, Mac, web og mobile enheder - Mobile-first design - Real-time stemme- og videoopkald - Lydkonferencer med webdeling - Et nummer rækkevidde - Samtidig ringning / Mobilt twinning - Samarbejdsarbejdsområder - Individuel og gruppechat - Filannotering - WebRTC softphone - Outlook® og kalenderintegration - Fil- og skærmdeling - Flere sikkerhedslag - Understøttelse af flere regioner/sprog

Websted: mitel.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Mitel MiCollab. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.