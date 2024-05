TelebuJoin er en online cloud-mødeplatform, der hjælper dig med at forbinde, diskutere og opbygge relationer fra hvor som helst, på farten. Deltag giver dig mulighed for at videokonference, afholde webinarer og udsende begivenheder. Funktioner ved videokonferencer Klik for at deltage. Ingen downloads kræves for vært eller deltagere. Bare klik på linket for at deltage. Interaktive webinarer Få forbindelse til en stor skare ved hjælp af webinarer og interager med deltagerne Skærmdeling Samarbejd om nye ideer med nemme skærmdelingsmuligheder Teamchat Tal med dine teams med det samme. Aktiver fildeling og arkivering af mobilresponsive deltagere under opkaldet, mens du er på farten. Avancerede opkaldskontroller Optag opkald, lås rum, mute medlemmer, download chatudskrifter og flere funktioner til webinarer Klik for at deltage. Ingen downloads påkrævet for vært eller deltagere. Bare klik på linket for at deltage. Skærmdeling Samarbejd om nye ideer med nemme skærmdelingsmuligheder Teamchat Tal med dine teams med det samme. Aktiver fildeling og arkivering af mobilresponsive deltagere under opkaldet, mens du er på farten. Avancerede opkaldskontroller Optag opkald, lås rum, mute medlemmer, download chatudskrifter og mere Håndløft Interager med webinar-deltagere ved hjælp af håndløft-funktionen

Websted: join.telebu.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med TelebuJoin. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.