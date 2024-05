Samesurf er en patenteret, realtidssamarbejdsplatform, der gør det muligt for flere mennesker at interagere med de samme onlineoplevelser i realtid fra enhver enhed eller browser uden installationer eller kodning. Samesurf, der i vid udstrækning betragtes som opfinderen af ​​moderne co-browsing, gør det også muligt for deltagere at (1) øjeblikkeligt uploade og dele dokumenter og videoer (2) tale eller videochatte via VOIP og telefonlinjer (3) redigere følsomme inputfelter eller andre skærmelementer ( 4) Del offline indhold (5) Få dybdegående analyser (6) Optag sessioner Samesurf understøtter en bred vifte af use cases, der inkluderer salg, support, træning, telemedicin og virtuelle møder. Vis mindre. Samesurf, som i vid udstrækning betragtes som opfinderen af ​​moderne co-browsing, gør det også muligt for deltagere at (1) øjeblikkeligt uploade og dele dokumenter og videoer (2) tale eller videochatte via VOIP og telefonlinjer (3) redigere følsomme inputfelter eller anden skærm elementer (4) Del offline indhold (5) Få dybdegående analyser (6) Optag sessioner Samesurf understøtter en bred vifte af use cases, der inkluderer salg, support, træning, telemedicin og virtuelle møder.

Websted: samesurf.com

