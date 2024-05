RemoteMeeting er en nem og effektiv videokonferenceløsning. Brug din browser til at starte og deltage i videokonferencer. Intet behov for en dedikeret applikation, alt fra din browser. Præsenter dit skrivebord, del dokumenter og marker interaktivt på dem. Opret et automatisk mødeminut, som optager dem til senere gennemgang. RemoteMeeting kan registrere højttaleren automatisk og fastgøre den på hovedskærmen for en mere fordybende oplevelse.

Websted: remotemeeting.com

