MeetMoji combines audience engagement and meeting production in to a single application. Allowing you to present anything and engage everyone without all the awkward transitions or fumbling around. MeetMoji works in any online meeting platform that support screen-sharing, in-person, or both at the same time.

Websted: meetmoji.com

