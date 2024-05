Spenmo er go-to-betalingssoftwaren til virksomheder i vækst. Vi er en ende-til-ende gældssoftware, der bringer intern forbrugsstyring, virksomhedskort, automatiserede regningsbetalinger, godkendelsesarbejdsgange og regnskabsafstemning i en integreret visning. Virksomheder, der bruger Spenmo, sparer over 50 timer og $10.000 hver måned. Efter at have afsluttet Y-Combinator-programmet i 2020 er Spenmo siden vokset til over 200 ansatte og rejst over US$85M i venturekapital fra førende investorer som Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital og Alpha JWC.

Websted: spenmo.com

