Alaan er den største og mest omfattende platform til administration af virksomhedskort og forbrug i Mellemøsten, som er betroet af folk som Al Barari, Rivoli, Arada og flere. Alaan lader dig: 1. Automatisere udgiftsstyring 2. Spore virksomhedens forbrug i realtid 3. Optimer virksomhedens budgetter 4. Hold styr på din økonomi Med støtte fra Y Combinator og flere globale investorer er Alaan der for at hjælpe finansteam med at spare tid, penge og indsats.

Websted: alaan.com

