"The Pitch" er en startup-investeringspodcast, hvor rigtige grundlæggere pitcherer deres virksomheder til venturekapitalister og engleinvestorer med det formål at sikre finansiering. Showet er vært af Josh Muccio og giver et indblik i fundraising-processen med ægte pitches, investorfeedback og resultater. Lytterne kan følge forskellige startup-rejser og lære om dynamikken i venturekapital. Podcasten har hjulpet grundlæggere med at rejse millioner af dollars og er tilgængelig på platforme som Apple Podcasts, Spotify og YouTube.

Websted: thepitch.show

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med The Pitch. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.