Interactions leverer Intelligent Virtual Assistants (IVA), som er AI-drevne værktøjer, der forbedrer kommunikationen mellem virksomheder og forbrugere. Deres teknologi kombinerer kunstig intelligens med menneskelig forståelse for at skabe engagerende og effektive interaktioner. Hovedmålet med Interactions' IVA er at forbedre kundeoplevelsen og strømline kommunikationsprocesser.Interactions' IVA er designet til at håndtere en bred vifte af opgaver, hvilket giver virksomheder mulighed for at optimere deres indsats for kundeengagement. Det kan hjælpe med kundepleje og sikre, at forespørgsler og problemer behandles effektivt. IVA er også i stand til at levere PCI-overholdelse, hvilket sikrer sikkerheden af ​​følsomme finansielle oplysninger. Derudover kan den administrere social kundepleje, hvilket gør det muligt for virksomheder effektivt at engagere sig med kunder på sociale medieplatforme. En af nøglefunktionerne i Interactions' IVA er dens evne til at forstå og kommunikere på et menneskeligt niveau. Det betyder, at kunder kan interagere med IVA naturligt ved at bruge deres egne ord og uden at være begrænset af sprogbarrierer eller komplicerede forespørgsler. IVA afspejler også virksomhedens brandpersona, hvilket giver mulighed for en personlig og ensartet kundeoplevelse. Ydermere kan Interactions' IVA automatisere transaktions- eller datadrevne opgaver, hvilket frigør menneskelige agenter til at fokusere på mere komplekse problemer, der kræver personlig opmærksomhed. Dette forbedrer agentproduktiviteten og skaber et mere positivt arbejdsmiljø for medarbejderne. Samlet set giver Interactions' intelligente virtuelle assistent virksomheder mulighed for at forbedre kundekommunikationen, optimere arbejdsressourcer, forbedre kundeoplevelser og strømline deres drift.

