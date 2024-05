AudioHarvest skaber og distribuerer lydmarkedsføringsindhold på tværs af podcat, sociale medier og nettet AudioHarvest skaber fantastiske lydoplevelser ud af online publiceret indhold, dette gør det muligt for klienter både at berige publikumsoplevelsen på stedet og nå nye målgrupper via podcastdistribution af det nyoprettede lydindhold. AudioHarvest-platformen beriger en besøgendes oplevelse af en klients onlineindhold ved at gøre det muligt for brugere at lytte til indholdet via en lydwidget-afspiller i stedet for at læse det. Vi opretter og distribuerer også dette indhold som podcasts, så publikum også kan holde sig opdateret med de seneste episodeudgivelser. AudioHarvest-platformen er fuldautomatisk: vi vælger det mest passende onlineindhold til lydoplevelser, og så placerer vi det simpelthen tilbage på klientwebstedet som en lyd-widget-afspiller.

Websted: audio-harvest.com

