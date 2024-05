Listnr er et online tekst-til-tale-værktøj udviklet af Listnr Inc., der konverterer tekst til naturtro tale ved hjælp af avancerede AI-stemmer. Nøglefunktioner omfatter: * 900+ stemmer på 142 sprog * Naturlige, menneske-lydende voiceovers * Stemme, der kan tilpasses ved hjælp af tonehøjde, hastighed, pauser osv * Download MP3- og WAV-filer * Indbyggelig lydafspiller * Podcast hosting * API'er til udviklere * Gratis og betalte planer Listnr bruger state-of-the-art kunstig intelligens til at generere menneskelydende voiceovers fra tekst: * Upload en tekstfil eller skriv/indsæt tekst * Vælg en af ​​900+ AI-stemmer * Forhåndsvis og tilpas med tonehøjde, hastighed osv * Download den realistiske voiceover som MP3 eller WAV * Integrer lydafspiller eller vært podcasts * Del dit lydindhold hvor som helst * De avancerede neurale netværk efterligner menneskelige vokalmønstre for at skabe utroligt naturligt lydende resultater.

Websted: listnr.ai

