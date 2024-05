Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Woord er en tekst-til-tale-tjeneste (TTS), der konverterer tekst til højkvalitets, naturligt lydende lyd ved hjælp af realistiske menneskestemmer. Det giver brugerne mulighed for at omdanne ethvert tekstindhold fra nettet til lydfiler. Woord bruger avanceret AI og maskinlæringsteknologi til at syntetisere naturligt lydende tale. Sådan fungerer det i 3 enkle trin: * Send tekst: Del URL'en til enhver artikel eller upload tekstindhold direkte til Woord. Du kan også bruge Woord API. * Vælg stemme: Vælg mellem 50+ stemmer på 21 sprog. Stemmer er forskellige efter køn, sprog og accent. * Download/afspil lyd: Woord opretter en lydfil, der lyder som en rigtig person, der taler. Du kan downloade MP3'en eller integrere lydafspilleren.

Websted: getwoord.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Woord. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.