beepbooply er et AI-drevet tekst-til-tale-værktøj, der giver brugerne mulighed for at konvertere tekst til realistiske voiceovers med menneskelig lyd. Det tilbyder over 900 stemmer på tværs af 80+ sprog. beepbooplys tekst-til-tale-motor er nem at bruge i 3 trin: * Vælg en stemme - Vælg mellem over 900 stemmer på flere sprog. Hvert sprog har flere stemmemuligheder med unikke lyde. * Indtast tekst - Indtast eller indsæt den tekst, du ønsker konverteret til tale. Vær opmærksom på grammatik, da det påvirker, hvordan stemmen lyder. * Generer lyd - Klik på knappen "Generer stemme" for at oprette voiceoveren. Når den er genereret, kan du lytte, gemme og downloade lyden.

