Speechactors er AI-drevet tekst-til-tale-generation skyværktøj. Du kan nemt konvertere teksten til naturligt menneskeklingende tale og downloade den som en MP3-fil med det samme. Platformen tilbyder stemmestile i forskellige toner såsom munter, venlig, kundeservice og spænding. Speechactors tilbyder flere funktioner, herunder talehastighedskontrol, lydstyrkejustering, tonehøjderedigering og mere. Målet er at give den mest menneskeklingende stemmegenerering værktøjer, der er nemme at betjene for kunderne. Prisen er baseret på månedlige abonnementer eller en engangskøbsmodel og kundesupport udvides via e-mail.

Websted: speechactors.com

