clonemyvoice.io er en AI-baseret platform, der har specialiseret sig i at generere nøjagtige lydvoiceovers fra leveret kildemateriale. Værktøjet er designet til at håndtere indhold i lang form til forskellige applikationer, herunder podcasts, præsentationer og sociale medier. Brugere leverer et lydeksempel af stemmen, der skal efterlignes, sammen med teksten, der skal tales, og systemet behandler disse data for at skabe en voiceover. Dette værktøj understøtter ethvert sprog og tilbyder genererede stemmer med forskellige accenter. clonemyvoice.io hævder at præcist fange tonen, tonehøjden og essensen af ​​den originale stemme i dens leveringer. De endelige lydfiler kan downloades efter behandling. I henhold til offentliggjorte privatlivspolitikker håndteres brugerdata på stedet, deles ikke med tredjeparter og slettes fuldstændigt efter 14 dage. Ud over voiceovers til lydpræsentationer og indhold på sociale medier, strækker dens muligheder sig til at producere podcast-episoder og komplette lydbøger. Brugerudtalelser fremhæver platformens brugervenlige grænseflade og imponerende detaljeringsgrad og nøjagtighed i stemmekloning.

Websted: clonemyvoice.io

