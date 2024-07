koolio.ai er en AI-drevet platform, der gør det hurtigt og nemt at oprette podcasts. Det giver en webbaseret grænseflade med intuitive værktøjer og funktioner designet til skabere på alle færdighedsniveauer. Koolio.ai giver mulighed for at optage eller uploade lyd, transskribere hver højttaler, samarbejde med andre og automatisk vælge lydeffekter og musik baseret på podcastens kontekst. Det giver også avancerede lydmanipulations- og redigeringsfunktioner såsom klipning, kopiering, indsættelse og indsættelse af lydklip. Brugere kan også tilføje fades og andre effekter til deres podcast. koolio.ai forenkler den komplekse proces med at skabe en podcast, hvilket giver brugerne mulighed for at tage en idé til en færdig podcast på få minutter.

Websted: koolio.ai

