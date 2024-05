Softwarevirksomheder forstår ikke din virksomhed. Fra én gruppe får du en rigid løsning, der kræver dyr og tidskrævende implementering. Fra den anden får du en mængde afbrudte applikationer. Vi mærker din smerte. Appward leverer et smart sæt med over 80 apps i et lynhurtigt privat arbejdsområde, der hjælper dig med at administrere og forbedre alle funktioner i din organisation, herunder projektledelse, CRM, medarbejderledelse, drift, kvalitet, produktion og forsyningskæde.

Websted: appward.com

