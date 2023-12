Zoom er et videotelefoni softwareprogram udviklet af Zoom Video Communications. Den gratis version giver en videochattjeneste, der tillader op til 100 enheder på én gang, med en tidsbegrænsning på 40 minutter for gratis konti, der har møder med tre eller flere deltagere. Brugere har mulighed for at opgradere ved at abonnere på et af dets planer, hvor det højeste tillader op til 1.000 personer samtidigt uden tidsbegrænsning. Under COVID-19-pandemien var der en stor stigning i brugen af ​​Zoom og lignende produkter for fjernarbejde, fjernundervisning og online sociale relationer.

Websted: zoom.us

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Zoom Web. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.