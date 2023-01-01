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Silly Sky

Silly Sky

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Silly Sky على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Silly Sky هي لعبة تدبير حيث تلعب دور مراقب الحركة الجوية لتوجيه أسطول من الطائرات المتنوعة القادمة من جميع الاتجاهات. قم بقيادة الطائرات إلى مدارج ومنصات طائرات الهليكوبتر المرمزة بالألوان، ستحتاج إلى جدولة تحركاتها بعناية وتجنب أي حوادث محتملة! مع تقدمك، ستفتح مجموعة متنوعة من الخرائط، كل منها يقدم تضاريس وتحديات فريدة - الأرض وسط عواصف الغابة، أو التنقل في سماء المدينة الملبدة بالغيوم، أو مراوغة الجبال الصحراوية، أو التعامل مع الأراضي الزراعية المليئة بالأعاصير. كل لعبة هي مغامرة جديدة مع وصول مفاجئ للطائرات، لذا استعد للمتعة العالية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Silly Sky. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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