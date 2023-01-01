Silly Sky هي لعبة تدبير حيث تلعب دور مراقب الحركة الجوية لتوجيه أسطول من الطائرات المتنوعة القادمة من جميع الاتجاهات. قم بقيادة الطائرات إلى مدارج ومنصات طائرات الهليكوبتر المرمزة بالألوان، ستحتاج إلى جدولة تحركاتها بعناية وتجنب أي حوادث محتملة! مع تقدمك، ستفتح مجموعة متنوعة من الخرائط، كل منها يقدم تضاريس وتحديات فريدة - الأرض وسط عواصف الغابة، أو التنقل في سماء المدينة الملبدة بالغيوم، أو مراوغة الجبال الصحراوية، أو التعامل مع الأراضي الزراعية المليئة بالأعاصير. كل لعبة هي مغامرة جديدة مع وصول مفاجئ للطائرات، لذا استعد للمتعة العالية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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