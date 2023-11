House of Hazards هي لعبة مهارة مضحكة تم إنشاؤها بواسطة NewEichGames. في House of Hazards، تتسابق لإكمال المهام المختلفة داخل شقة حيث يراقب خصومك خطواتك في الوقت الفعلي وينصبون الفخاخ لهزيمتك. تجنب العقبات مثل المصابيح المتساقطة والخزائن المتأرجحة لإكمال جميع أهدافك والفوز بالجولة. وبالمثل، امنع خصومك من إكمال مهامهم عن طريق تفعيل أفخاخك الخاصة في الوقت المناسب. انتبه لعجلة الحظ في نهاية كل جولة لتتعلم قواعد الجولة التالية. هل أنت مستعد لقضاء وقت ممتع بشكل خطير؟ House of Hazards يسبب الإدمان لدرجة أنه يجب أن يأتي مع تحذير! تم إنشاء Player 1Player 2House of Hazards بواسطة NewEichGames، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في الولايات المتحدة. يمكنك أيضًا لعب ألعابهم Getaway Shootout وRooftop Snipers وRooftop Snipers 2 وTube Jumpers وPing Pong Chaos على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

