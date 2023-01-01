Fatcat عبارة عن لعبة إطلاق نار من إنتاج شركة Nitrome. حلق عبر سماء المدينة لهزيمة الجراثيم القوية! قم بتوجيه القط والفأر بعيدًا عن طريق المتاعب. يمكنك إطلاق أشعة الطيور المتفجرة في جميع الأوقات. قم بإطعام قطتك بالكعك لتنشيط قدراته وتفعيل التجشؤ الضخم! تحريك الماوس: التحرك باستخدام مفاتيح الأسهم اضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر لإطلاق النار تحريك القطة: التحرك باستخدام WASD قم بإطعام القطة لإطلاق العنان لـFatcat بالليزر الضخم بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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