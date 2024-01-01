Bottle Flip Challenge

Bottle Flip Challenge

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bottle Flip Challenge على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bottle Flip Challenge هي لعبة مهارة تختبر دقتك بينما تهدف إلى جعل الزجاجة تسقط بشكل مثالي على الطاولة. اسحب لأعلى لقلب الزجاجة. كلما ارتفعت قفزتك، أصبح الأمر أكثر صعوبة. إنها لعبة محبطة ولكنها ممتعة ومسببة للإدمان بشكل لا يصدق! هل يمكنك الفوز في تحدي قلب الزجاجة النهائي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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