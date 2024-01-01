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Bottle Flip Challenge هي لعبة مهارة تختبر دقتك بينما تهدف إلى جعل الزجاجة تسقط بشكل مثالي على الطاولة. اسحب لأعلى لقلب الزجاجة. كلما ارتفعت قفزتك، أصبح الأمر أكثر صعوبة. إنها لعبة محبطة ولكنها ممتعة ومسببة للإدمان بشكل لا يصدق! هل يمكنك الفوز في تحدي قلب الزجاجة النهائي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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