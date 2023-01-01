أطلق النار على البشر والزومبي في Nightpoint.io! نهاية العالم هنا، وأنت واحد من الناجين الأخيرين. في Nightpointio، يمكنك إطلاق العنان لعاصفة من الرصاص على الموتى الأحياء. التقط بندقية هجومية وعزز دقتك قبل مواجهة الموجة التالية في Nightpoint io!

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