Mudfield.io هي لعبة إطلاق نار من أعلى إلى أسفل في الحرب العالمية الثانية. اختر جانبك وفئة الجندي واذهب لأخذ بعض نقاط التحكم. يمكنك استخدام دبابات الحرب العالمية الثانية الواقعية مثل M26 Pershing أو German Panzer IV Ausf G.

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