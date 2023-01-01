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GOG.com

GOG.com

gog.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

GOG.COM هو المكان الذي نهتم فيه بالألعاب. انضم إلى مجتمعنا الرائع وتعرف على موظفينا الودودين. نحن نقدم AAA استثنائية، وأفلام مستقلة رائعة، وكلاسيكيات على الإطلاق، واسترداد كامل المبلغ لمدة تصل إلى 30 يومًا، حتى إذا قمت بتنزيل اللعبة وتشغيلها وتشغيلها!

الموقع الإلكتروني: gog.com

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