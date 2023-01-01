Chat Plays Chess هي لعبة مجتمعية يقودها القائمون على البث المباشر، حيث يتنافس القائمون على البث وجهاً لوجه مع مشاهديهم في لعبة شطرنج حقيقية!

الموقع الإلكتروني: chatplayschess.com

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