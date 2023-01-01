WebCatalog
Zerotomastery

Zerotomastery

zerotomastery.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zerotomastery على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توقف عن إضاعة الوقت في البرامج التعليمية المملة التي عفا عليها الزمن. انضم إلى أكثر من مليون طالب يتعلمون المهارات المطلوبة ويتم توظيفهم في شركات مثل Apple وGoogle وAmazon وTesla وShopify.

الموقع الإلكتروني: zerotomastery.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zerotomastery. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tutorials Dojo

Tutorials Dojo

tutorialsdojo.com

freeCodeCamp

freeCodeCamp

freecodecamp.org

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

LessonMate

LessonMate

lessonmate.org

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Podigee

Podigee

podigee.com

PragmaticLinux

PragmaticLinux

pragmaticlinux.com

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Castbox

Castbox

castbox.fm

Unstop

Unstop

unstop.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية