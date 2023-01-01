Unstop (سابقًا Dare2Compete) توفر Unstop (المعروفة رسميًا باسم Dare2Compete) فرصًا للطلاب والمهنيين في جميع المجالات للتعامل مع المعاهد والشركات من خلال المشاركة والتنافس في المشاركات الفكرية القائمة على الألعاب مثل الابتكار وتحديات الحالة، وهاكاثون، والاختبارات، ومحاكاة الأعمال، وما إلى ذلك لعرض مواهبهم والحصول على وظيفة ، معترف بها، ومكافأتها.

الموقع الإلكتروني: unstop.com

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