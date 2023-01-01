WebCatalog
Unstop

Unstop

unstop.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Unstop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Unstop (سابقًا Dare2Compete) توفر Unstop (المعروفة رسميًا باسم Dare2Compete) فرصًا للطلاب والمهنيين في جميع المجالات للتعامل مع المعاهد والشركات من خلال المشاركة والتنافس في المشاركات الفكرية القائمة على الألعاب مثل الابتكار وتحديات الحالة، وهاكاثون، والاختبارات، ومحاكاة الأعمال، وما إلى ذلك لعرض مواهبهم والحصول على وظيفة ، معترف بها، ومكافأتها.

الموقع الإلكتروني: unstop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Unstop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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