WebCatalog
ZeroSSL

ZeroSSL

zerossl.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZeroSSL على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتم إصدار شهادات SSL مجانية على الفور عبر الإنترنت، لدعم عملاء ACME ومراقبة SSL والتحقق السريع وتجديد SSL الآلي عبر ZeroSSL Bot أو REST API.

الموقع الإلكتروني: zerossl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZeroSSL. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

StatusCake

StatusCake

statuscake.com

Testfully

Testfully

testfully.io

Jet-Bot

Jet-Bot

jet-bot.com

API Bakery

API Bakery

apibakery.com

Stanford Online

Stanford Online

online.stanford.edu

Ignitur

Ignitur

ignitur.com

Coinbase Pro

Coinbase Pro

coinbase.com

Timekit

Timekit

timekit.io

numverify

numverify

numverify.com

Clearout

Clearout

clearout.io

EdgeSheet

EdgeSheet

edgesheet.com

Dipsway

Dipsway

dipsway.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية