الجدولة على نطاق واسع. يعمل Timekit على دعم أعمال الغد من خلال جدولة متقدمة. من السهل البدء وتوفر إمكانية تخصيص لا تنتهي عبر تطبيق الويب الخاص بنا وREST API.

الموقع الإلكتروني: timekit.io

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