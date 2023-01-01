WebCatalog
Timekit

Timekit

timekit.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Timekit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الجدولة على نطاق واسع. يعمل Timekit على دعم أعمال الغد من خلال جدولة متقدمة. من السهل البدء وتوفر إمكانية تخصيص لا تنتهي عبر تطبيق الويب الخاص بنا وREST API.

الموقع الإلكتروني: timekit.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Timekit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zenscrape

Zenscrape

zenscrape.com

Status.io

Status.io

status.io

WebUntis

WebUntis

untis.at

Nextcloud News

Nextcloud News

nextcloud.github.io

Plivo

Plivo


Visibook

Visibook


Monnify

Monnify

monnify.com

Coinbase Pro

Coinbase Pro


Shippo

Shippo

goshippo.com

ZeroSSL

ZeroSSL

zerossl.com

Jobber

Jobber

getjobber.com

GitNoter

GitNoter

gitnoter.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية