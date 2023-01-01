WebCatalog
Zentacle

Zentacle

zentacle.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Zentacle هو أفضل سجل غوص متاح من حيث التصميم، مع أكثر من 20 ألف مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم. إذا كنت من محبي AllTrails أو Strava وتحب المحيط، فسوف تحب Zentacle. ابحث عن مواقع الغوص والغوص الحر والغطس حول العالم باستخدام الخرائط والمراجعات التفصيلية والصور التي يرعاها عشاق المحيطات مثلك. استخدم هذا كسجل الغوص الخاص بك لتذكر المكان الذي كنت فيه وجميع المعلومات والملاحظات المرتبطة بغوصاتك، وجمع الطوابع الرقمية في متاجر الغوص المشاركة. يمكن للغواصين المعتمدين من PADI وNAUI وSSI استخدام Zentacle لاستبدال سجل الغوص الورقي الخاص بهم والتأكد من عدم فقدان سجلاتك أبدًا. يعمل مع البيانات من مختلف الشركات المصنعة مثل Apple Watch، وOceanic، وAqualung، وMares، وSuunto، وScubaPro. كما أنه يعمل دون اتصال بالإنترنت، لذا يمكنك تسجيل غوصاتك ومزامنتها مع السحابة لاحقًا.

الموقع الإلكتروني: zentacle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zentacle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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