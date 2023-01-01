Zentacle هو أفضل سجل غوص متاح من حيث التصميم، مع أكثر من 20 ألف مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم. إذا كنت من محبي AllTrails أو Strava وتحب المحيط، فسوف تحب Zentacle. ابحث عن مواقع الغوص والغوص الحر والغطس حول العالم باستخدام الخرائط والمراجعات التفصيلية والصور التي يرعاها عشاق المحيطات مثلك. استخدم هذا كسجل الغوص الخاص بك لتذكر المكان الذي كنت فيه وجميع المعلومات والملاحظات المرتبطة بغوصاتك، وجمع الطوابع الرقمية في متاجر الغوص المشاركة. يمكن للغواصين المعتمدين من PADI وNAUI وSSI استخدام Zentacle لاستبدال سجل الغوص الورقي الخاص بهم والتأكد من عدم فقدان سجلاتك أبدًا. يعمل مع البيانات من مختلف الشركات المصنعة مثل Apple Watch، وOceanic، وAqualung، وMares، وSuunto، وScubaPro. كما أنه يعمل دون اتصال بالإنترنت، لذا يمكنك تسجيل غوصاتك ومزامنتها مع السحابة لاحقًا.

الموقع الإلكتروني: zentacle.com

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