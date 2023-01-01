NationalParks.NFT

تخيل أنك تحصل على مكافأة مقابل حبك للهواء الطلق وشغفك بالمتنزهات الوطنية. كيف تعمل: - اجمع NFTs من منتزهاتك المفضلة على OpenSea - اربح نقاطًا مقابل عيش حياتك الخارجية والمشاركة في مجتمعنا بهذه الطريقة. - استخدم نقاطك للحصول على الخصومات والعتاد والتجارب من متجرنا عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: nationalparksnft.io

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