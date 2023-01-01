WebCatalog
NationalParks.NFT

NationalParks.NFT

app.nationalparksnft.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NationalParks.NFT على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تخيل أنك تحصل على مكافأة مقابل حبك للهواء الطلق وشغفك بالمتنزهات الوطنية. كيف تعمل: - اجمع NFTs من منتزهاتك المفضلة على OpenSea - اربح نقاطًا مقابل عيش حياتك الخارجية والمشاركة في مجتمعنا بهذه الطريقة. - استخدم نقاطك للحصول على الخصومات والعتاد والتجارب من متجرنا عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: nationalparksnft.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NationalParks.NFT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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